Salerno il caso Limen passa al Comune | ora decide il Commissario

A Salerno, la gestione del caso Limen passa ufficialmente al Comune, che ora ha il compito di decidere. È stato calcolato come sono stati determinati gli sconti concessi all’associazione rispetto ad altre organizzazioni. La decisione sulla liberazione degli immobili occupati senza titolo spetta ora al Commissario incaricato, che dovrà valutare la situazione e prendere una decisione definitiva.

? Cosa scoprirai Come sono stati calcolati gli sconti per Limen rispetto alle altre associazioni?. Chi deve decidere ora se liberare gli immobili occupati senza titolo?. Perché l'ex sindaco avrebbe modificato i canoni per l'associazione Limen?. Cosa accadrà se il Commissario deciderà di rimandare la decisione al sindaco?.? In Breve L'ex sindaco Enzo Napoli modificava i canoni tramite sconti mensili forfettari per Limen Aps.. L'occupazione degli immobili della ex Casa del Combattente riguarda spazi pubblici e pubblicità Minerva.. Il nuovo sindaco sarà eletto il 25 maggio per gestire le decisioni amministrative.. Le verifiche documentali evidenziano disparità di costi tra Limen e le altre associazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, il caso Limen passa al Comune: ora decide il Commissario Notizie correlate Salerno, Celano (FI) scrive al commissario: "Il Comune aderisca alla Rottamazione Quinquies"Il segretario provinciale e consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una lettera al Commissario del Comune di Salerno Vincenzo... Comune di Salerno, Piero De Luca incontra il Commissario prefettizioNel corso dell’incontro si è condivisa l’importanza di garantire continuità all’azione amministrativa in atto e prestare massima attenzione alle... Una raccolta di contenuti Si parla di: Al Limen Salerno Festival una line-up tra artisti internazionali e grandi nomi della scena italiana; Fondazione Menna lascia la questione Limen al Comune.