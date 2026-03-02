Salerno Celano FI scrive al commissario | Il Comune aderisca alla Rottamazione Quinquies

Il segretario provinciale di Forza Italia e consigliere regionale ha scritto al commissario del Comune di Salerno, chiedendo di aderire ufficialmente alla Rottamazione Quinquies. La lettera è stata inviata per sollecitare una decisione sulla partecipazione del Comune a questa misura fiscale. Nessun altro dettaglio sulla risposta o sulle eventuali motivazioni viene fornito.

Il segretario provinciale e consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una lettera al Commissario del Comune di Salerno Vincenzo Panico per sollecitare formalmente l'adesione di Palazzo di Città al provvedimento della cosiddetta "Rottamazione Quinquies", misura ritenuta di.