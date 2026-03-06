Comune di Salerno Piero De Luca incontra il Commissario prefettizio

L'onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Pd, ha incontrato il Commissario prefettizio del Comune di Salerno, Vincenzo Panico. L'incontro si è svolto nella giornata di oggi e ha visto i due confrontarsi su questioni amministrative relative alla città di Salerno. La discussione è durata diverse ore, senza dettagli aggiuntivi sulla natura degli argomenti trattati.

Nel corso dell'incontro si è condivisa l'importanza di garantire continuità all'azione amministrativa in atto e prestare massima attenzione alle esigenze della città Ha incontrato il Commissario prefettizio del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, l'onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Pd. "È stato un confronto cordiale, nel corso del quale abbiamo affrontato alcuni dei principali temi che riguardano la città e l'intera comunità salernitana. Ho voluto innanzitutto esprimere apprezzamento per il lavoro serio e concreto che il commissario sta svolgendo in questa fase delicata per l'amministrazione comunale, assicurando massima disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale", ha detto.

