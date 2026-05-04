A Salerno, si stanno concludendo i lavori di una barriera sommersa lungo la difesa costiera all’Irno. La struttura, che si collega con il molo, mira a proteggere la costa dagli effetti delle onde e dell’erosione. La foce del fiume Irno rappresenta il punto più vulnerabile di questa zona, a causa della sua posizione e delle condizioni ambientali. La barriera, una volta completata, dovrebbe contribuire a rafforzare le difese costiere.

? Cosa scoprirai Come funzionerà l'integrazione tra il molo e la barriera sommersa?. Perché la foce dell'Irno è considerata il punto più critico?. Come farà la nuova struttura a trattenere la sabbia nel tempo?. Quali saranno gli effetti reali sulla spiaggia dopo la chiusura?.? In Breve Intervento combinato tra molo frangiflutti superficiale e barriera sommersa nel punto critico.. Sistema sommerso favorisce deposito sedimenti per stabilizzare l'arenile dell'ambito II.. Progetto bilancia protezione spiaggia e necessità di deflusso acque fluviali dell'Irno.. Lavori mirano a garantire resilienza della linea di riva contro mareggiate future.. I lavori per il ripascimento del litorale di Salerno entrano nella fase conclusiva presso la foce dell’Irno, dove gli operatori stanno ultimando la barriera soffolta nell’ambito II.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, difesa costiera: barriera sommersa quasi ultimata all’Irno

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