Ripascimento a Salerno | in fase conclusiva la barriera soffolta alla foce dell’Irno

Lavori di ripascimento a Salerno stanno per concludersi nella zona della foce dell’Irno, con la realizzazione della barriera soffolta che si avvicina alla fine. Le operazioni riguardano principalmente il tratto del secondo comparto del litorale, dove gli interventi di sistemazione delle spiagge sono in fase finale. Le attività sono state portate avanti senza interruzioni significative e si avviano verso la conclusione.

Proseguono spediti i lavori di ripascimento nell’ambito II del litorale, dove la realizzazione della barriera soffolta è ormai prossima al completamento. L’intervento, pensato per contrastare l’erosione costiera e migliorare la stabilità della linea di riva, entra così nella sua fase finale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, mare eccellente secondo Arpac: resta critica solo la foce dell’IrnoAd esclusione della foce del fiume Irno, la qualità delle acque nella città di Salerno è classificata come eccellente in base ai controlli eseguiti... Meningite fulminante, Usl Umbria 1: "Fase conclusiva dell'indagine epidemiologica"Avviata la profilassi in via cautelativa delle persone presenti in ospedale negli orari di accesso della bambina deceduta nel pomeriggio del 17... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ripascimento a Salerno: in fase conclusiva la barriera soffolta alla foce dell’Irno; Problemi tecnici alla rete elettrica: al via i lavori sul Corso, disagi per i cittadini. Salerno, lavori ripascimento: la spiaggia avanza a EstStampa Proseguono senza sosta i lavori di ripascimento sul litorale della zona orientale di Salerno. Dopo la sostituzione della sabbia nel tratto dell’Universo Beach, i primi effetti sono già visibili ... salernonotizie.it Salerno, Ripascimento: attività riprese ma resta il nodo della sabbiaNonostante le avverse condizioni meteo, non sono passate inosservate le ruspe in azione da ieri mattina a Universo beach. Mezzi e uomini della ditta, impegnata nella realizzazione dell’intervento di ... ilmattino.it Capo d’Orlando, via al ripascimento a San Gregorio: ruspe e tir per salvare la spiaggia Domani partono i tanto attesi lavori di “ricostruzione” dell’arenile, duramente colpito dalle violentissime mareggiate. Previsto il trasporto di oltre 6.400 metricubi di sabbia htt - facebook.com facebook