Dalla Valle dell' Irno all' Agro fino in Cilento e in Costiera | attivati gli ambulatori virtuali i dettagli

Al via, la telemedicina nei comuni salernitani. Anche a Mercato S.Severino è attivo il nuovo strumento d’interazione introdotto dall’Asl in rete con i Comuni: la postazione, allestita al II piano di Palazzo di Città, dà la possibilità ai cittadini di poter interagire in video-conferenza con i medici di medicina generale, i medici specialisti ospedalieri, gli infermieri territoriali, i servizi sociali oltre agli Ambiti Territoriali e i Distretti Sanitari, effettuando finanche sedute in televisita o visite specialistiche. “È un servizio che dimostra come la cooperazione istituzionale fra diversi enti e su differenti livelli possa portare... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pizza “Croce”: l’omaggio di Citro ai sapori autentici di Cilento e Valle dell’Irno, tra tradizione e territorio.Un Assaggio di Due Terre: Sabatino Citro e la Pizza “Croce”, un Omaggio ai Sapori del Cilento e della Valle dell’Irno Baronissi, 14 febbraio 2026 –...

Sabatino Citro firma la pizza "Croce": la nuova specialità unisce la Valle dell'Irno con il CilentoUn viaggio nella memoria gastronomica della provincia di Salerno, nei suoi angoli più insoliti e nelle sue ricette più iconiche, prende forma...

