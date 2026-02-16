Buio pesto tra via Lancia di Brolo e via Campolo | residenti al buio e strade insicure
I residenti di via Lancia di Brolo e via Campolo sono rimasti al buio ieri sera, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione pubblica. La mancanza di luce ha creato situazioni di pericolo, con alcune strade che sono diventate insicure. Le strade sono rimaste senza luce per diverse ore, lasciando le persone senza un punto di riferimento durante la notte.
Una situazione di estremo pericolo quella che si è registrata ieri sera nel quadrilatero compreso tra via Lancia di Brolo, via Campolo e via Scobar. Alle 21 l'intero isolato è piombato nell'oscurità totale a causa del malfunzionamento dell'illuminazione pubblica: lampioni spenti hanno reso la visibilità pressoché nulla, trasformando l'area in una trappola per automobilisti e pedoni. Camminare a piedi per rientrare a casa è diventato un atto di coraggio: l'oscurità favorisce malintenzionati e rende invisibili i pedoni che attraversano la strada, esponendoli al rischio di investimenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
