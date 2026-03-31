Simone Masini è morto in ospedale dopo il terribile incidente in moto

Un uomo di 54 anni è deceduto in ospedale a Desenzano a seguito di un grave incidente in moto avvenuto il 21 marzo. La vittima è rimasta coinvolta nello scontro e, dopo il ricovero, è deceduta alcuni giorni dopo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

L’uomo era rimasto coinvolto in una caduta autonoma il 21 marzo; trasportato d’urgenza a Desenzano, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso Padre di famiglia classe 1969, residente a Desenzano, Simone Masini è morto in un letto dell’ospedale gardesano, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente motociclistico lo scorso 21 marzo. L’incidente, autonomo e senza il coinvolgimento di altri veicoli, è avvenuto nei pressi del sottopasso all’altezza del centro commerciale Il Leone a Lonato. Secondo quanto emerso dai rilievi effettuati dalla Polizia Locale, Masini avrebbe perso il controllo della sua moto, schiantandosi con violenza a lato della carreggiata contro il muro del sottopassaggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Simone Masini è morto in ospedale dopo il terribile incidente in moto Articoli correlati Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese, è morto dopo un terribile incidente a MilanoL’ex bodyguard dell’imprenditore Alberto Genovese, Simone Bonino, 45 anni, è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto alle... Terribile incidente in moto, Andrea Grillo morto cosìUn’altra giovane vita spezzata sulle strade del Casertano trasforma una normale notte di fine settimana in un incubo per l’intera comunità del Matese. Altri aggiornamenti su Simone Masini Temi più discussi: Este Music Festival, con il live di Marco Masini il 23 luglio 2026; Marco Masini aggiunge appuntamenti outdoor al Tour; Marco Masini, sei nuovi appuntamenti per la leg estiva del tour; Summer Cult, Marco Masini a Piacenza il 17 luglio. Ancora una vittima sulle strade bresciane: morto in ospedale Simone Masini dopo l'incidente in moto a LonatoDopo l'incidente avvenuto lo scorso 21 marzo le sue condizioni non erano apparse gravi, ma sono peggiorate nel corso dei giorni ... brescia.corriere.it Lonato, lo schianto il 21 marzo: Simone Masini muore una settimana dopoL’uomo, classe 1969, era uscito di strada con la sua moto nella zona del sottopasso del centro commerciale Il Leone senza il coinvolgimento di altri veicoli ... giornaledibrescia.it RTL 102.5. . Oggi è tornato a trovarci Marco Masini Rivedi l'intervista integrale su RTL 102.5 PLAY #MarcoMasiniRTL1025 facebook