Russia censurata alla Biennale di Venezia e maestra Venezi defenestrata dalla Fenice censura culturale meloniana all' opera

Durante i mesi scorsi, Venezia ha visto due episodi di censura culturale: alla Biennale d'arte, dove è stata limitata la presenza di un'artista russa, e al teatro della Fenice, dove è stata rimossa una maestra d'orchestra. Questi interventi hanno coinvolto decisioni che hanno bloccato la visibilità di certe figure e opere, portando a discussioni sulla libertà artistica e le restrizioni imposte nel settore culturale.

A Venezia sono state combattute nei mesi scorsi due guerre d’indipendenza: una ancora in corso, alla Biennale con Pietrangelo Buttafuoco, l'altra appena terminata, al teatro "La Fenice", con la maestra defenestrata Beatrice Venezi Venezia è il posto giusto per celebrare la tragedia e il carne.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia censurata alla Biennale di Venezia e maestra Venezi defenestrata dalla "Fenice", censura culturale meloniana all'opera Notizie correlate Venezia, Capodanno senza Venezi: Noseda alla Fenice tra protesteVenezia, 21 febbraio 2026 – Un cambio di programma inatteso alla Fenice: Beatrice Venezi non dirigerà il Concerto di Capodanno. Beatrice Venezi, sindacati e sinistra ko: ratificata la sua nomina alla Fenice di VeneziaUno schiaffone ai sindacati e a tutta quella intellighenzia di sinistra che voleva fermare Beatrice Venezi: è stata infatti ratificata la sua nomina... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; La Biennale di Venezia non può escludere nessuno: lo dimostra la sua storia; Biennale di Venezia, si dimette la giuria internazionale. A votare sarà il pubblico: Qui pace e arte, nessuna censura; Ma davvero alla Biennale c'è una censura di Stato?. Biennale, il verbale degli ispettori del Mic. Il padiglione russo chiuso al pubblico per le sanzioniLa relazione degli emissari del ministero mandati a Venezia il 29 e 30 aprile. La fondazione alle giurate che avevano escluso Israele e Russia: Rischiate di ... repubblica.it La Biennale di Venezia non può escludere nessuno: lo dimostra la sua storiaRipercorriamo la storia della Biennale mentre Russia e Israele tornano nel 2026, per capire perché la sua stessa struttura rende l’esclusione quasi impossibile. domusweb.it Mattino 5. . "Vogliono presentarsi come un padiglione anti-imperialista" Parliamo del padiglione russo alla Biennale di Venezia in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo x.com