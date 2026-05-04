Russia censurata alla Biennale di Venezia e maestra Venezi defenestrata dalla Fenice censura culturale meloniana all' opera

Da ilgiornaleditalia.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i mesi scorsi, Venezia ha visto due episodi di censura culturale: alla Biennale d'arte, dove è stata limitata la presenza di un'artista russa, e al teatro della Fenice, dove è stata rimossa una maestra d'orchestra. Questi interventi hanno coinvolto decisioni che hanno bloccato la visibilità di certe figure e opere, portando a discussioni sulla libertà artistica e le restrizioni imposte nel settore culturale.

A Venezia sono state combattute nei mesi scorsi due guerre d’indipendenza: una ancora in corso, alla Biennale con Pietrangelo Buttafuoco, l'altra appena terminata, al teatro "La Fenice", con la maestra defenestrata Beatrice Venezi Venezia è il posto giusto per celebrare la tragedia e il carne.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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