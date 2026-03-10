Beatrice Venezi sindacati e sinistra ko | ratificata la sua nomina alla Fenice di Venezia

La nomina di Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia è stata ufficialmente ratificata, smentendo le opposizioni di sindacati e rappresentanti della sinistra. La decisione è stata comunicata pubblicamente, confermando l’incarico della direttrice d’orchestra. La notizia arriva dopo un confronto acceso tra le parti coinvolte, senza che siano state rese note ulteriori motivazioni o commenti ufficiali.

Uno schiaffone ai sindacati e a tutta quella intellighenzia di sinistra che voleva fermare Beatrice Venezi: è stata infatti ratificata la sua nomina alla Fenice di Venezia. Vince il merito, perde il pregiudizio. Il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione del Gran Teatro La Fenice ha infatti dato il via libera definitivo alla nomina della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi come direttore musicale del teatro veneziano. La decisione è arrivata al termine della riunione presieduta dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, durante la quale è stata approvata anche la relazione del sovrintendente Nicola Colabianchi. Il CdI ha espresso infatti "approvazione per la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro e per l’accurata relazione del sovrintendente Nicola Colabianchi ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

