Venezia Capodanno senza Venezi | Noseda alla Fenice tra proteste

Beatrice Venezi ha annullato la sua partecipazione al Concerto di Capodanno alla Fenice, a causa di un problema di salute imprevisto. La decisione ha sorpreso il pubblico e gli organizzatori, che avevano già preparato l’evento con grande anticipo. La diretta televisiva è stata cancellata e gli spettatori si sono trovati senza l’evento tradizionale di inizio anno. La situazione ha suscitato reazioni di delusione tra gli appassionati di musica classica.

Venezia, 21 febbraio 2026 – Un cambio di programma inatteso alla Fenice: Beatrice Venezi non dirigerà il Concerto di Capodanno. La decisione, che solleva interrogativi sul suo ruolo futuro all'interno del teatro, arriva in un momento di tensioni tra la direzione artistica e l'orchestra, culminate in una vera e propria mobilitazione di protesta. La notizia, che ha sorpreso gli addetti ai lavori e non solo, vede ora Gianandrea Noseda, direttore di comprovata esperienza internazionale, alla guida dell'orchestra nel prestigioso evento. Questa sostituzione è particolarmente significativa considerando che l'incarico quadriennale di Venezi come direttrice musicale della Fenice è previsto a partire da ottobre 2026.