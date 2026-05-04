Rugby serie B | sfuma il sogno playoff per il Sondrio Rf Com

Il campionato di serie B di rugby si è concluso alla Cittadella del Rugby di Asti, dove il Sondrio RF Com ha disputato l’ultima partita. All’andata, la squadra aveva perso contro il Monferrato per 31-30, e si sapeva che la stagione si sarebbe decisa in questa occasione. La partita ha segnato la fine del cammino per il Sondrio RF Com, che non ha raggiunto i playoff.

All’andata era finita 31-30 per il Monferrato. Si sapeva da mesi: la stagione si sarebbe decisa qui.Alla Cittadella del Rugby di Asti si chiude il campionato di serie B della Sondrio Rugby RF Com. Nell’ultima giornata, il Sondrio cede al Monferrato per 50-24 e vede sfumare l’accesso ai playoff.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Rugby, ancora una rimonta vincente per il Sondrio Rf ComPartita dai due volti per il Sondrio Rf Com, che al Cerri-Mari supera il Cus Milano per 43-25 al termine di una gara, valida per il campionato di... Rugby, serie B: il Sondrio RfCom batte il San Mauro e continua a puntare i playoffIl Sondrio Rugby RfCom supera il San Mauro per 32-25 al Cerri-Mari nella penultima giornata del campionato di serie B, al termine di una gara... Panoramica sull’argomento Si parla di: Serie C / Ascoli, sfuma la B e la Samb si salva. Rugby Serie B. RF Com Sondrio sconfitta ad Asti. Il terzo posto finale però è un grande risultatoLa partita si mette subito in salita. Dopo tre minuti arriva la prima meta trasformata, seguita da altre tre marcature nel giro di mezz’ora. Quattro mete ... radiotsn.tv Rugby, Serie B: Gubbio passa a Siena e chiude il campionato al terzo postoIl Rugby Gubbio si congeda dal campionato con un ragguardevole terzo posto in classifica. Eredità del successo maturato a Siena (14-28) al termine di una gara combattuta ed in cui i lupi realizzano 4 ... umbria24.it