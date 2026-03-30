Rugby ancora una rimonta vincente per il Sondrio Rf Com

Nel campionato di serie B di rugby, il Sondrio Rf Com ha battuto il Cus Milano 43-25 al Cerri-Mari. La partita si è conclusa con una rimonta dei padroni di casa nella seconda metà, dopo una prima fase in cui il risultato sembrava ormai definito. La gara ha visto i valtellinesi reagire e ribaltare le sorti dell'incontro nel secondo tempo.

Partita dai due volti per il Sondrio Rf Com, che al Cerri-Mari supera il Cus Milano per 43-25 al termine di una gara, valida per il campionato di serie B, che sembrava prendere una direzione ben precisa e che invece i valtellinesi sono riusciti a ribaltare con carattere nella ripresa. Una vittoria pesante, arrivata dopo un secondo tempo in netta crescita, che cambia l’inerzia di un match complicato. L’avvio è in salita per il Sondrio, che fatica a contenere il ritmo degli ospiti. Al 7’ il Cus Milano passa dalla piazzola (0-3), mentre al 9’ fallisce un secondo tentativo. Il controllo del gioco resta però in mano ai milanesi, che al 12’ trovano la prima meta trasformata (0-10) e al 23’ allungano ulteriormente (0-15). 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Rugby, ancora una rimonta vincente per il Sondrio Rf Com Articoli correlati Rugby, serie B: la rimonta del Sondrio Rf Com si ferma sul più belloNona giornata di campionato di serie B amara per il Sondrio RF Com, che al Cerri-Mari di Sondrio cede al Monferrato per 31-30 al termine di una gara... Rugby, serie B: pronto riscatto per il Sondrio Rf ComOttava giornata di campionato di serie B positiva per il Sondrio RF Com, che espugna il campo comunale di San Mauro Torinese superando i padroni di... rugby rho seniores vs sondrio 2025 10 19