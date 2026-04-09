Perugia espugna il PalabancaSport e si porta 2-0 nella serie

Perugia ha vinto la seconda partita delle semifinali dei Play Off Scudetto, portandosi avanti 2-0 nella serie. La partita, durata quasi due ore, si è svolta al PalabancaSport, dove la squadra di casa è stata sconfitta. Con questa vittoria, Perugia si avvicina alla finalissima, mantenendo il vantaggio nella serie. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra ospite.

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