Arezzo il paradiso è in Serie B! La Pianese espugna Terni e sogna il Livorno chiude in bellezza

Una domenica storica per il calcio toscano si è svolta con l’Arezzo che ha vinto contro la Torres, riportando la squadra in Serie B dopo diciannove anni. La partita si è giocata allo stadio comunale, riempito di tifosi entusiasti. Nelle stesse ore, la Pianese ha conquistato una vittoria in trasferta contro il Terni, mentre il Livorno ha concluso la stagione con un risultato positivo.

Una domenica che entra di diritto nella storia del calcio toscano. Dopo diciannove anni di attesa, l’Arezzo abbatte il muro della Torres e riabbraccia la cadetteria in un “Comunale” ribollente d’entusiasmo. Ma non è l’unica gioia per la regione: la Pianese firma l’impresa al “Liberati”, ribaltando la Ternana e conquistando i playoff da sesta forza, mentre il Livorno onora il finale di stagione piegando un Pontedera ormai condannato. Arezzo Torres. AREZZO – In una cornice di pubblico delle grandi occasioni, con 7.400 spettatori ad affollare gli spalti di un “Comunale” dal clima torrido, l’ Arezzo centra l’appuntamento con la storia. Superando la Torres per 3-1, la formazione toscana conquista la matematica promozione in Serie B, categoria che mancava in città da ben diciannove anni, dalla stagione 2006-2007.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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