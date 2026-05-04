Rugby Gubbio travolge il CUS Siena e conquista il 3° posto

Nel match di rugby tra Gubbio e CUS Siena, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria schiacciante, assicurandosi il terzo posto in classifica. La partita si è svolta sul campo senese, con i Gubbio a dominare l'incontro fin dai primi minuti. I marcatori principali sono stati i giocatori che hanno segnato più punti, contribuendo a mantenere il vantaggio durante tutta la gara. La squadra di Gubbio ha dimostrato solidità e precisione durante l'intera partita.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Lupi a dominare il campo dei senesi?. Chi sono stati i marcatori chiave della vittoria in trasferta?. Perché la difesa di Gubbio ha limitato così tanto i colpi avversari?. Cosa riserva il Torneo del Presidente per domenica 10 maggio?.? In Breve Bilancio stagionale: 12 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte per i Lupi.. Marcatori Romagnoli Poloni, Dehan, Giacomini e Ghirelli hanno segnato per Gubbio.. Il Memorial Sanio Panfili coinvolgerà 12 formazioni U14 il 10 maggio a Gubbio.. Il Rugby Gubbio conquista il terzo posto nel Girone 4 della Serie B battendo il CUS Siena per 14-28 in trasferta, chiudendo così un campionato di otto mesi caratterizzato da dodici successi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby Gubbio travolge il CUS Siena e conquista il 3° posto Notizie correlate Leggi anche: Rugby serie B. Perugia travolge Siena (44-10). Confermato il secondo posto Rugby. Banca Centro Cus Siena: prima il dominio in mischia. Poi i rimpianti per la sconfitta a CollesalvettiPartita tutt’altro che brillante per il Banca Centro Cus Siena: con i Lions Amaranto finisce 11-7.