Nel campionato di rugby di serie B, Perugia ha ottenuto una vittoria significativa contro Siena con il punteggio di 44-10, consolidando così il secondo posto in classifica. La partita si è svolta al Percorso Verde e ha visto la squadra guidata da Bester e De Angelis dominare l’incontro. Con questo risultato, Perugia si avvicina ulteriormente ai playoff promozione, mantenendo un ruolo di rilievo nel torneo.

Rugby Perugia verso il play off promozione. La squadra di Bester e De Angelis torna in scia delle grandi dopo il successo ottenuto al Percorso Verde contro Siena. Finisce 44-10, nel contesto di una partita a senso unico dove Perugia ha dimostrato maggiori qualità sul piano del gioco e del temperamento. Matteo Pettirossi tra i protagonisti in campo e nel tabellino marcatori è stato premiato come MVP da Giacomo Piro di Ice Control. Con questo successo Perugia sale a quota 66 in classifica e mantiene un punto di distacco su Olbia che ha piegato in casa (31-26) i Lions Amaranto. Resta in scia anche Gubbio, vittorioso tra le mura amiche (26-7) contro i Cavalieri Prato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby serie B. Perugia travolge Siena (44-10). Confermato il secondo posto

Rugby, Perugia travolge Siena: al ‘Percorso Verde’ finisce 44-10Il Rugby Perugia riscatta la sconfitta contro Alto Lazio e torna a far sorridere i propri tifosi.

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