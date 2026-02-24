Rugby Banca Centro Cus Siena | prima il dominio in mischia Poi i rimpianti per la sconfitta a Collesalvetti

Il Banca Centro Cus Siena perde la partita contro i Lions Amaranto per via di errori in mischia e alcune decisioni sbagliate. La squadra si presenta senza ritmo e fatica a controllare il gioco, mentre i padroni di casa mostrano maggiore determinazione fin dall’inizio. Dopo una prima fase dominata in mischia, Siena si fa sorprendere da alcune azioni rapide e conclude con una sconfitta di misura. La squadra ora deve analizzare gli errori commessi sul campo.

© Sport.quotidiano.net - Rugby. Banca Centro Cus Siena: prima il dominio in mischia. Poi i rimpianti per la sconfitta a Collesalvetti

Partita tutt'altro che brillante per il Banca Centro Cus Siena: con i Lions Amaranto finisce 11-7. Al campo Priami di Collesalvetti, i padroni di casa partono con maggiore concretezza. Al 20' da touche nasce l'azione che porta alla meta dei labronici: ripartenza rapida dopo una ruck e tuffo del mediano di mischia per il 5-0. Due minuti dopo Livorno non sfrutta una punizione centrale, lo fa invece al 34', per l'8-0. Al 38' altra punizione e 11-0. Al 39' cartellino giallo per un giocatore livornese: punizione centrale per i bianconeri che scelgono la touche invece dei pali, senza però capitalizzare.