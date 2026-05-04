L’ex sindaco di New York e ex avvocato di Donald Trump è stato ricoverato in ospedale in Florida. Attualmente si trova in condizioni critiche a causa di una polmonite. La notizia è stata confermata dalla famiglia e dai medici che lo stanno assistendo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sulle eventuali cause del ricovero.

L’ex sindaco di New York e già avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, è ricoverato in condizioni critiche in un ospedale della Florida. A comunicarlo è stato il suo portavoce, Ted Goodman, che ha precisato come l’81enne si trovi in una condizione “critica ma stabile”. Giuliani, secondo quanto riferito dal New York Post, è stato ricoverato per polmonite. “In preghiera per il sindaco d’America”. Goodman ha affidato ai social un messaggio improntato alla resilienza dell’ex sindaco: “Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida con forza incrollabile e sta lottando con la stessa determinazione anche ora ”. Da qui l’appello a unirsi “in preghiera per il sindaco d’America”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rudy Giuliani in condizioni critiche: l’ex sindaco di New York ricoverato per una polmonite

Fmr. NYC mayor, Trump lawyer Rudy Giuliani hospitalized at age 81; in critical but stable condition

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