L’ex sindaco di New York e alleato dell’ex presidente è stato ricoverato in ospedale. Secondo quanto riferito dal suo portavoce, si trova in condizioni definite «critiche ma stabili». La notizia è stata diffusa nella serata di domenica senza ulteriori dettagli sulle cause del ricovero o sulle eventuali diagnosi. La sua situazione è seguita da vicino da fonti vicine alla famiglia e al personale medico.

L’ex sindaco di New York Rudy Giuliani è stato ricoverato in ospedale. Attualmente si trova in condizioni «critiche ma stabili», come ha dichiarato domenica sera il suo portavoce Ted Goodman. Il rappresentante del politico ha scritto sui social media: «Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza. S ta combattendo con la stessa forza anche adesso. Vi chiediamo di unirvi a noi in preghiera per il sindaco d’America Rudy Giuliani». Non è chiaro il motivo del suo ricovero, né da quanto tempo si trovi in??ospedale. Venerdì sera, Giuliani aveva regolarmente condotto il suo programma online, America’s Mayor Live, dalla Florida.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ex sindaco di New York (e alleato di Trump) Rudy Giuliani è ricoverato in ospedale in condizioni «critiche ma stabili»

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