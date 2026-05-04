L'ex sindaco di New York e ex consigliere dell'ex presidente degli Stati Uniti è stato ricoverato in ospedale e si trova in condizioni critiche ma stabili. La famiglia ha confermato che sta ricevendo cure mediche, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del ricovero. La notizia ha attirato l'attenzione dei media e dei cittadini, considerando il ruolo pubblico ricoperto dall'uomo nel corso degli anni.

L’ex sindaco di New York ed ex consigliere del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, è in condizioni critiche ma stabili in ospedale. Lo ha riferito il suo portavoce Ted Goodman che non ha detto cosa sia accaduto all’81enne Giuliani che ha tenuto il suo spettacolo online, “America’s Mayor Live”, venerdì sera da Palm Beach, in Florida. Quando ha aperto lo spettacolo, Giuliani ha tossito e la sua voce sembrava più roca del solito. Ha osservato: “La mia voce è un po’ stanca, quindi non potrò parlare ad alta voce come faccio di solito, ma mi avvicinerò al microfono”. Giuliani è stato soprannominato “sindaco d’America” alla luce della sua leadership a New York dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - New York, l'ex sindaco Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni critiche

Former NYC Mayor Rudy Giuliani hospitalized in critical condition, spokesman says

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