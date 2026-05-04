L’ex sindaco di New York è stato ricoverato in ospedale e si trova in condizioni critiche ma stabili. La notizia è stata comunicata dal portavoce domenica, pochi giorni dopo che l’interessato aveva riferito di avere una voce rauca e di non essere in perfetta forma. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui l’ex politico aveva partecipato a un suo programma televisivo.

L’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili, ha dichiarato domenica il suo portavoce, pochi giorni dopo che il repubblicano, con voce rauca, aveva detto al pubblico del suo talk show che la sua voce non era “in perfetta forma”. Il portavoce, Ted Goodman, non ha specificato cosa abbia causato il ricovero di Giuliani, 81 anni, da quanto tempo si trovi in ospedale o quale sia la sua prognosi. “Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza, e sta combattendo con la stessa forza anche adesso”, ha dichiarato Goodman in un comunicato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rudolph Giuliani, l’ex sindaco di New York è in ospedale in gravi condizioni

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