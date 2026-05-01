Paura a Tiburtina | tre coltellate a un giovane ricoverato in condizioni critiche

Ieri, giovedì 30 aprile, alla stazione Tiburtina di Roma si è verificato un episodio di violenza. Un giovane è stato ferito con tre coltellate ed è stato trovato in una pozza di sangue mentre cercava aiuto. Soccorritori intervenuti sul posto hanno trasportato l’uomo in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

È stato trovato in una pozza di sangue che arrancava in cerca di aiuto. Paura ieri, giovedì 30 aprile, alla stazione Tiburtina di Roma. I carabinieri della stazione Nomentana sono intervenuti, alle 23:30, nel piazzale dello scalo ferroviario per soccorrere un uomo gravemente ferito.Accoltellato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Un giovane di 15 anni è ricoverato in Rianimazione dopo aver contratto la meningite: le sue condizioni sono criticheSi è presentato al pronto soccorso del Santissima Annunziata lamentando febbre alta, mal di testa e un malessere generale. Terribile incidente al crossodromo, giovane motociclista in condizioni criticheCittà di Castello (Perugia), 6 aprile 2026 – Terribile incidente al crossodromo Ceccarini di Città di Castello.