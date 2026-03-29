Rubrica #UnescoSostenibile – Su Nuraxi di Barumini un caso di studio sul rapporto con la transizione energetica
In questa rubrica dedicata alla sostenibilità, si approfondisce il rapporto tra il sito archeologico Su Nuraxi di Barumini e la transizione energetica. Viene riproposta un’intervista con il sindaco del Comune e il presidente della Fondazione che gestisce il sito Unesco, entrambi coinvolti in questioni legate alla tutela del patrimonio e alle strategie per l’efficienza energetica.
Riproponiamo il testo dell’intervista a Michele Zucca, sindaco del Comune di Barumini e a Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura gestore del Sito Unesco. A curarla è stata Annateresa Rondinella – Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 13 marzo 2026. Il sito è uno degli esempi più monumentali dell’architettura nuragica, originale espressione della preistoria mediterranea. Un luogo che si propone come spazio di sperimentazione e di visione per il futuro del territorio. “ La gestione di un sito archeologico come Su Nuraxi richiede un equilibrio costante tra tutela, ricerca e sviluppo del territorio ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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