Rubano un'auto ma il volante è bloccato dall'antifurto | ladri arrestati nel Napoletano

Due uomini di 26 e 19 anni, residenti a Ponticelli, sono stati arrestati dai carabinieri nel Napoletano. I ladri avevano tentato di rubare un’auto a Pollena Trocchia, ma sono stati fermati perché il volante era bloccato dall’antifurto meccanico. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso l’episodio con gli arresti.

I carabinieri hanno arrestato un 26enne e un 19enne di Ponticelli, Napoli Est: hanno rubato un'automobile a Pollena Trocchia ma hanno dovuto arrendersi perché bloccati dall'antifurto meccanico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pollena Trocchia: c’è la curva ma vanno dritto. Schianto per due ladri con il volante bloccato. Arrestati dai CarabinieriPollena Trocchia – Tentano di rubare una Fiat 500X, bloccati dall’antifurto meccanico: arrestati due giovani di Ponticelli Pollena Trocchia, via... Leggi anche: Sfondano la vetrina della banca con l’auto, ladri messi in fuga dall’allarme fumogeno a Cicciano Contenuti utili per approfondire Rubano un 8217 auto ma il volante è... Temi più discussi: In tre rubano un'auto e sono tutti senza patente: sorpresi a San Giovanni; Il video dei camionisti che rubano 80mila euro di pezzi di auto da gara alla Sparco: arrestati a Leini; Barletta, rubano auto a famiglia con bimbo disabile. La mamma: Gesto che fa rabbia, un grave danno; Rubano un Fiat Ducato, il proprietario li insegue. Nella fuga speronano l'auto dei carabinieri e cercano di investire dei militari:... Rubano un’auto ma dimenticano di disattivare il GPS e i Carabinieri li trovano: arrestato minorenneRubano un’auto ma il Gps li tradisce e porta i Carabinieri direttamente a loro. Il furto d’auto si trasforma quindi in una fuga a piedi finita con l’arresto di un minorenne a Palermo. Leggi le notizie ... fanpage.it Rubano un auto ma lasciano acceso il Gps. Rintracciati, fuggono a piedi: fermato un minorenne a PalermoParma, 20 dic. (Adnkronos) - «Rendere il territorio più sano, più pulito e più biodiverso»: con questo obiettivo, cinque anni fa, è nato il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che oggi celebra un ... ilfattoquotidiano.it Spesso i cani ci rubano il posto sul letto o sul divano appena ci alziamo. Ma perché lo fanno https://kodmi.it/wjqDO - facebook.com facebook