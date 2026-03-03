Un uomo è stato arrestato nel Napoletano dopo aver aggredito una donna e averle sottratto il cellulare. L’episodio è avvenuto nel centro urbano, dove la vittima ha denunciato l’aggressione alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno individuato e fermato il sospettato, che ora si trova in cella di detenzione. La donna ha riportato lievi ferite durante l’aggressione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbe picchiato e rubato il telefonino ad una donna. A due settimane dai fatti, la svolta: a Vico Equense, infatti, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di un 32enne. Le accuse nei suoi confronti sono di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e violenza privata. I fatti risalgono allo scorso 19 febbraio: secondo la ricostruzione degli inquirenti il 32enne, al culmine di una lite, avrebbe aggredito la donna afferrandola per i polsi, facendola cadere a terra, colpendola con calci alla schiena e tappandole la bocca per impedirle di urlare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce donna e le ruba cellulare, arrestato nel Napoletano

Roma: ruba cellulare ad anziana e tenta di estorcere denaro poi aggredisce agenti, arrestatoIeri sera, intorno alle 20, un uomo ha tentato di estorcere denaro a un’anziana signora dopo averle sottratto il cellulare, aggredendo anche la...

Ruba i farmaci all'ospedale per narcotizzare e picchiare la compagna: arrestato nel napoletanoAGI - Ha rubato farmaci nell'ospedale in cui lavora per narcotizzare la donna che vessa e picchiarla.

Contenuti e approfondimenti su Aggredisce donna

Temi più discussi: Aggredisce la nuora con un'ascia, il suocero 85enne agli arresti domiciliari; Roma, aggredisce la nuora con un'ascia: arrestato anziano di 85 anni; La nuora si vuole separare, l'aggredisce con una mannaia; Aggredisce l’ex, arrestato nel Vulture Melfese.

Aggredisce la fidanzata modella e le porta via 8mila euro: arrestato 23enneSecondo quanto ricostruito, nella notte tra sabato e domenica il giovane avrebbe aggredito la fidanzata, una modella 27enne Dopo averla spintonata e colpita ... chiamamicitta.it

Follia durante la partita: donna aggredisce il marito a Napoli dopo un malinteso calcisticoGrave aggressione a Napoli: una donna accoltella il marito durante la partita degli azzurri dopo aver scambiato le imprecazioni del tifoso per insulti personali. 2anews.it

Scoppia lite in casa e aggredisce la compagna, denunciato licatese La donna, stanca dei continui soprusi, ha così deciso di denunciare il compagno manesco... - facebook.com facebook