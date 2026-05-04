Ruba anolini e vino nello stand gastronomico denunciato

Durante la Festa dell’Anolino a Fiorenzuola, in piazza Molinari, un uomo si è introdotto nello stand gastronomico e ha asportato anolini e alcune bottiglie di vino. L’episodio si è verificato nel fine settimana e ha portato alla denuncia dell’individuo alle autorità. Nessuno dei presenti è rimasto ferito durante l’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.

Si è introdotto in uno stand gastronomico in piazza Molinari a Fiorenzuola e ha rubato anolini e alcune bottiglie di vino durante la Festa dell’Anolino in corso nel finesettimana nel capoluogo della Valdara. Ad accorgersi del furto personale della Pro Loco che è riuscita a fermare il ladro, un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Festa dea Sparesea: ricco stand gastronomico, corsa, regate, cuccagna, mercatinoTorna in Piazza Santa Maria Elisabetta a Cavallino Treporti la Festa dea Sparesea, giunta alla sua 54ª edizione: tre giornate dedicate a uno dei... Antica Sagra di San Marco e San Pietro a Trivignano, stand gastronomico e si ballaProsegue a Trivignano (Venezia) l’Antica Sagra di San Marco e San Pietro, con il secondo weekend in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026, tra...