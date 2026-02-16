When i was young ! The best music of 70 80 a Cervignano

Venerdì 20 febbraio la migliore musica anni ‘70 e ‘80, la prima grande serata dedicata a un periodo storico musicale irripetibile che va dalla fine degli anni ‘70 fino a tutti gli anni ‘80, dal passaggio del rock all'elettronica, dalla rottura del punk al ritorno del pop con la nascita della new wave e della dance con la nuova pelle house. Un periodo di grande fermento e ricerca musicale dove l’arte e la musica erano i principali vettori della socializzazione e quella nuova ondata piena di creatività dava una nuova spinta a tutti i giovani dell'epoca.Quel mood viene rivissuto e riproposto musicalmente in un'unica serata, dalla cena spettacolo seguita dal concerto dal vivo dei "Zippo & The Followers" (Supertramp, Simply Red, Sade, U2, Simple Minds, The Cure.🔗 Leggi su Udinetoday.it

