Sicurezza a Ponte Felcino | Comunità e istituzioni adesso fanno squadra
Il consigliere comunale Antonio Donato, insieme ai rappresentanti dei Carabinieri e della Questura, ha analizzato le preoccupazioni dei cittadini di Ponte Felcino riguardo alla sicurezza, dopo un aumento di episodi di vandalismo nelle ultime settimane. Durante l’incontro all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Perugia 14, i residenti hanno espresso il desiderio di vedere più pattuglie e interventi più rapidi. Le richieste crescono, mentre le forze dell’ordine cercano di rispondere alle esigenze del quartiere.
Sicurezza urbana e sua percezione: quanto i cittadini vivono bene il loro territorio? E cosa chiedono alle istituzioni? Quesiti ai quali hanno risposto il consigliere comunale delegato alla sicurezza Antonio Donato e rappresentanti dei Carabinieri e della Questura, in occasione dell’incontro pubblico che si è svolto all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Perugia 14. Tema centrale, appunto, la qualità della vita a Ponte Felcino nelle aree limitrofe. "Un incontro - dice Donato – molto partecipato, con numerosi cittadini presenti, che ha rappresentato un momento di ascolto, aggiornamento e verifica concreta delle situazioni che incidono sulla vivibilità del quartiere e dell’area nord della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
