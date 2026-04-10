Poliziotti eroi tutti i premiati alla Festa in piazza del Plebiscito per i 174 anni della Polizia di Stato

A Napoli si è svolta una cerimonia in Piazza del Plebiscito per celebrare i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. Durante l’evento sono stati premiati alcuni agenti che si sono distinti per il loro impegno, coraggio e capacità investigative nel corso dell’anno. La festa ha rappresentato anche un momento di riflessione sulla lotta alla criminalità nella città.

La Festa per i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato è stata l'occasione per fare il punto sulla lotta alla criminalità a Napoli e anche per premiare i poliziotti che si sono distinti per coraggio e capacità investigative. Chi sono e le motivazioni:56 arresti tra i clan dei Quartieri e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tra memoria e coraggio: alla Mediterranea la festa per i 174 anni della polizia di StatoSi è svolta oggi, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di...

Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del PlebiscitoFesta della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della fondazione in piazza del Plebiscito.

Temi più discussi: Eventi e conferenze a piazza del Popolo 174° anniversario; Roma festa della polizia, oggi la cerimonia a piazza del Popolo. Poi eventi, stand e concerti. Domenica ci saranno anche i The Kolors; Memoria e giustizia: il sacrificio quotidiano degli eroi invisibili - In Terris; Madrina della polizia e consulente alla Camera: gli incarichi di Claudia Conte sono un caso per Piantedosi.

I 174 anni della Polizia di Stato: i numeri dell’attività condotta quest’anno in provinciaSono i numeri di un anno di attività sul territorio provinciale. In occasione del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che sarà celebrato oggi pomeriggio alle 18:30 nella cor ... siracusaoggi.it

Festa della polizia di Stato, il questore di Torino: Truffe agli anziani e violenza di genere i reati più odiosi, non esitate a denunciarliTruffe agli anziani, violenza di genere e droga tra le principali criticità sul territorio torinese. È da qui che è partito l’intervento del questore di Torino, Massimo Gambino, in occasione del 174° ... torinotoday.it

Salerno, Festa della Polizia di Stato, il discorso del Questore Conticchio - facebook.com facebook

174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com