Rho in festa per la nuova piazza Visconti | Da parcheggio anonimo a luogo di incontro per la comunità

Ieri mattina a Rho si è svolto un taglio del nastro collettivo per l’inaugurazione della nuova piazza Visconti. La riqualificazione dell’area ha trasformato un parcheggio precedentemente anonimo in uno spazio dedicato agli incontri e alla vita della comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno preso parte alla celebrazione ufficiale dell’intervento.

Rho (Milano), 29 marzo 2026 – È stato un taglio del nastro collettivo, quello di ieri mattina, per la nuova piazza Visconti a Rho. C’erano gli amministratori comunali che quella piazza l’hanno ‘sognata’ e realizzata. C’era il progettista francese Michel Desvigne, architetto paesaggista di fama internazionale, che l’ha disegnata. E tantissimi bambini e bambine che la piazza la vivranno, nei prossimi anni. Perché, come ha spiegato il sindaco Andrea Orlandi, “questa non è una semplice piazza, ma la nostra visione della città: un luogo d’incontro, inclusivo, accogliente, dove sostare, giocare e socializzare a disposizione della comunità ”. Ma è stato anche un taglio del nastro ‘diffuso’ con eventi per tutta la giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho in festa per la nuova piazza Visconti: “Da parcheggio anonimo a luogo di incontro per la comunità” Articoli correlati Piazza Visconti, da parcheggio a cuore verde di RhoDa parcheggio asfaltato con transito delle auto a “piazza degli incontri“, con spazi verdi, una fontana lineare e aree pedonali. Centro islamico apre a Ceparana. “Sarà luogo di incontro e di culto per la comunità”Ceparana (La Spezia), 14 febbraio 2026 – Apre il centro culturale islamico Al Amal a Ceparana. Una selezione di notizie su Rho in festa per la nuova piazza... Temi più discussi: Villa Burba in festa domenica 29 marzo; Rho in festa per la partenza della Milano-Torino: 150 anni di storia e passione; Rho in festa per la nuova piazza Visconti: Da parcheggio anonimo a luogo di incontro per la comunità; Rho, Villa Burba celebra la primavera: festa domenica 29 marzo. Rho in festa per la partenza della Milano-Torino: 150 anni di storia e passioneGiovanissimi corridori e grandi atleti come Riccardo Lorello e Francesco Betti per la partenza della Milano-Torino 2026 ... legnanonews.com Gioch d’acqua, trampolieri, bolle di sapone e vintage park: Rho fa festa per la nuova piazza ViscontiSabato 28 marzo verrà ufficialmente inaugurata piazza Visconti, con la partecipazione del progettista, il paesaggista francese Michel Desvigne ... legnanonews.com Curiosità - Rho festeggia Silvio Paleari: "Quando ero ragazzo qui c’erano carretti con cavalli, asini e muli". Il centenario ha poi commentato: "A 100 anni ci si arriva essendo onesto e pagando le tasse, avendo una donna speciale" facebook