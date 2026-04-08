Arriverà l'8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata al romanzo scritto da Giampaolo Simi. Maria Chiara Giannetta è la protagonista di Rosa Elettrica - In Fuga con il Nemico, il thriller targato Sky Original in arrivo dall'8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, di cui è stato condiviso il trailer. Il progetto è stato prodotto da Sky Studios e Cross Productions ed è un adattamento dell'omonimo romanzo bestseller scritto da Giampaolo Simi nel 2007, edito da Sellerio Editore Palermo. Cosa racconterà la serie Al centro della trama della serie, composta da sei episodi, ci sarà la giovane agente del programma protezione testimoni, Rosa (Maria Chiara Giannetta), che ha ricevuto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maria Chiara Giannetta infrange le regole nel trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemico

Rosa Elettrica: il trailer e la data di uscita della nuova serie Sky con Maria Chiara GiannettaTrama, cast e data di uscita del nuovo action thriller Sky ispirato al romanzo omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Maria...

Rosa elettrica: tra crime e amore, la sfida di Maria Chiara GiannettaMaria Chiara Giannetta interpreterà una poliziotta in viaggio nella serie crime thriller Rosa elettrica, che debutterà l’8 maggio su e Now.

Maria Chiara Giannetta infrange le regole nel trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemicoArriverà l'8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata al romanzo scritto da Giampaolo Simi. movieplayer.it

Maria Chiara Giannetta contro tutti: altro che Don Matteo, qui si fa sul serio. La nuova serie su Sky e NOWTratta dal romanzo di Giampaolo Simi, Rosa Elettrica vede Maria Chiara Giannetta nei panni di un agente sotto copertura ... libero.it