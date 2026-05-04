RomaSuona | la musica in mostra

A Roma si tiene una mostra dedicata alla musica, curata da Guido Bellachioma. L’esposizione presenta oggetti e immagini che illustrano il ruolo della musica come elemento essenziale della vita e del territorio. La rassegna si concentra su come la musica abbia influenzato la cultura e la società, offrendo ai visitatori un approfondimento su vari aspetti del suo significato e della sua storia.

La mostra, a cura di Guido Bellachioma, racconta la musica intesa come necessità di vita, spazio comune in cui le persone si riconoscono, si scontrano, si ritrovano. la musica che si contamina con la poesia, la controcultura, la pittura, il cinema e il teatro, e diventa motore pulsante di trasformazione culturale, sociale. L’iniziativa nasce nell’ambito dell’impegno assunto da Palazzo Esposizioni Roma nella valorizzazione delle correnti culturali che hanno attraversato la città di Roma, sia attraverso le personalità artistiche che qui sono nate, sia attraverso quanti, provenendo da altri ambiti culturali, l’hanno nutrita facendone un crocevia di scambi e sperimentazioni internazionali.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Mercati, sapori e musica: torna la storica Mostra ornitologica di BlessanoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Lo storico evento... Leggi anche: Guccini, oltre la musica. Il suo universo creativo in una grande mostra Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Romasuona. La musica in Italia 1970-79, al Palazzo Esposizioni; 'RomaSuona', a Palazzo Esposizioni la musica degli anni Settanta in Italia; RomaSuona: gli anni '70 rivivono tra musica, immagini e rivoluzione culturale -; Romasuona: la mostra sulla musica italiana degli anni Settanta. RomaSuona: la musica in mostraDal 1 maggio al 12 luglio il Palazzo Esposizioni Roma ospita la mostra RomaSuona. La musica in Italia 1970-79 che racconta la musica intesa come necessità di vita, spazio comune in cui le persone si r ... funweek.it 'RomaSuona', a Palazzo Esposizioni la musica degli anni Settanta in ItaliaApre il 1 maggio a Palazzo Esposizioni di Roma la prima mostra 'RomaSuona - La musica in Italia 1970-1979' interamente dedicata ad un decennio culturale cruciale nella storia italiana attraverso la ri ... ansa.it Roma, Palazzo delle Esposizioni: "RomaSuona. La musica in Italia 1970–1979" x.com Lo scorso 30 aprile ha avuto luogo l'inaugurazione della mostra "RomaSuona: La musica in Italia 1970-1979", ospitata al Palazzo Esposizioni Roma dal 1° maggio al 12 luglio 2026, che non si rivela una semplice operazione nostalgia quanto invece un vero e - facebook.com facebook