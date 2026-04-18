di Benedetta Cucci Nessuna autocelebrazione, nessuna tentazione autobiografica. Si è molto raccomandato, Francesco Guccini, che queste linee attraversassero la mostra ’ Canterò soltanto il tempo ’, al via oggi allo Spazio Gerra di Reggio Emilia, parte del programma di Fotografia Europea. E in effetti l’esposizione non è su Guccini, ma con Guccini, perché i curatori Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli e Erika Profumieri, hanno lavorato a stretto contatto col Maestrone per tre anni. Pavana andata e ritorno, viaggio in Appennino e nei ricordi. ’Canterò soltanto il tempo’ è un verso estratto da ’Il tema’, brano contenuto nell’album ’L’isola non trovata’ (1970) in cui Francesco Guccini dà voce al filo rosso che attraversa gran parte della sua poetica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guccini, oltre la musica. Il suo universo creativo in una grande mostra

Notizie correlate

Dal 18 aprile lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà una mostra dedicata alla musica di Francesco GucciniLa musica di Francesco Guccini sarà la protagonista assoluta della mostra Canterò soltanto il tempo, aperta al pubblico dal 18 aprile al 18 ottobre...

Dior apre le porte del suo mondo (letteralmente): la mostra che ti fa entrare nel processo creativoOk, dimentica le solite mostre moda dove guardi abiti bellissimi da lontano e basta.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Guccini, oltre la musica. Il suo universo creativo in una grande mostra; Francesco Guccini, la voce del tempo: viaggio tra parole, memoria e canzoni; Al via mostra dedicata a Francesco Guccini tra parole, musica e memoria; Da Vyni (con Jovanotti) a Rive Rare, alla mostra di Guccini: dieci cose da fare nel week end a Reggio Emilia e provincia.

Guccini, oltre la musica. Il suo universo creativo in una grande mostradi Benedetta Cucci Nessuna autocelebrazione, nessuna tentazione autobiografica. Si è molto raccomandato, Francesco Guccini, che queste linee attraversassero la mostra ... quotidiano.net

Al via mostra dedicata a Francesco Guccini tra parole, musica e memoriaUno dei nuclei della poetica di Francesco Guccini, il rapporto tra parola, memoria e lo scorrere del tempo, è al centro del progetto espositivo 'Canterò soltanto il tempo' - che prende il titolo da un ... ansa.it

Gazzetta di Reggio. . Eccoci con @alicebenatti all’anteprima della mostra “Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo” che inaugura domani (18 aprile) allo @spaziogerra di Reggio Emilia. Il percorso espositivo si sviluppa lungo quattro piani ed esplora - facebook.com facebook

Voce e ricordi: così Francesco Guccini canta il tempo x.com