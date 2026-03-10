Mercati sapori e musica | torna la storica Mostra ornitologica di Blessano

La Mostra Mercato Ornitologica di Blessano torna domenica 15 marzo per la sua 47ª edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, coinvolge l’intero paese e si inserisce tra le manifestazioni più partecipate dell’anno, offrendo ai visitatori un’occasione di incontro tra appassionati di uccelli, sapori locali e musica dal vivo. La giornata si svolge nel centro del paese, attirando numerosi visitatori da diverse zone.

Lo storico evento nasce nel solco delle fiere e mercati tradizionali che si svolgevano in diverse località del Friuli. Nel tempo, questo tipo di economia è diventato marginale, ma è rimasta viva la tradizione, il ricordo e la voglia di incontrarsi e di fare festa. In quasi cinque decenni la festa di Blessano si è sviluppata ed evoluta, portando nuove attrattive. Il pubblico potrà ammirare una gran varietà di animali da cortile (galline, anatre, conigli, pavoni, fagiani, colombi), uccelli da richiamo (tordi, fringuelli, sasselli, lucherini), uccelli da compagnia (canarini, pappagallini, ibridi, indigeni) e rapaci.

