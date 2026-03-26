Papa Leone XIV riceve Ita Airways e Lufthansa | Gli aerei siano vettori di pace mai di guerra

Il 26 marzo 2026, nel Vaticano, si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Ita Airways e Lufthansa. Durante la visita, il Papa ha espresso gratitudine per la collaborazione nei viaggi apostolici. Inoltre, ha chiesto che gli aerei siano usati esclusivamente come strumenti di pace, evitando che i voli diventino veicoli di conflitto o distruzione.

Città del Vaticano, 26 marzo 2026 – Un ringraziamento per la collaborazione nei viaggi apostolici, ma anche un forte appello perché i cieli tornino a essere soltanto luoghi di incontro e non di distruzione. Nel corso dell’incontro con i rappresentanti di ITA Airways e con una delegazione del Gruppo Lufthansa, Papa Leone XIV ha richiamato il valore simbolico e concreto dei voli papali, definendoli uno degli emblemi più evidenti della missione di pace del Pontefice nel mondo contemporaneo. Nel suo discorso, il Papa ha ricordato il legame storico tra i viaggi apostolici dei Pontefici e la compagnia di bandiera italiana, “prima Alitalia e ora ITA Airways”, sottolineando come questo rapporto accompagni la Santa Sede fin dai tempi di San Paolo VI. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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