A Rocca di Papa, nel centro del comune, un uomo ha aggredito il titolare di un bar e successivamente si è barricato all’interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e procedere con i controlli. La situazione è ancora in evoluzione, e le autorità stanno monitorando gli sviluppi. Non sono stati comunicati dettagli sulle motivazioni o sui danni provocati.

Aggressione avvenuta nel centro di Rocca di Papa, un comune situato in provincia di Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 7 di questa mattina, quando una donna di 61 anni, titolare di un bar in piazza Valeriano Gatta, è stata brutalmente colpita da un uomo che risiede in un’abitazione nelle vicinanze. Dettagli sull’aggressione e sulla vittima. L’aggressore, dopo l’episodio violento, si è rinchiuso all’interno della propria casa e ha manifestato l’intenzione di non collaborare con le forze dell’ordine. La vittima, a causa delle lesioni subite, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Nor di Ariccia, dove le sono state riscontrate significative tumefazioni al volto, sebbene non sia in pericolo di vita.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: uomo aggredisce titolare bar a Rocca di Papa e si barrica in casa, intervento in corso

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