Ieri pomeriggio a Rignano Garganico un uomo si è barricata all’interno della propria abitazione, minacciando di far esplodere l’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, cercando di gestire la situazione e di convincere l’uomo a desistere. La zona è stata evacuata temporaneamente, mentre le forze di polizia hanno avviato le operazioni di sicurezza. La situazione si è risolta senza incidenti.

L'abitazione del ragazzo è proprio nel centro storico di Rignano Garganico. Il giovane avrebbe impedito l'accesso ai militari e ha minacciato di saturare l'ambiente con le bombole del gas per provocare un'esplosione. Le forze dell'ordine hanno fatto scattare subito il piano di evacuazione dell'area circostante per tutelare i residenti dal rischio deflagrazione. Sul posto è stata dispiegata una vera e propria task force. Sono intervenuti i reparti speciali dei Carabinieri, affiancati dai militari delle stazioni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. A supporto delle operazioni c'erano i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, la Polizia Locale e i tecnici Enel per disattivare le utenze sensibili. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rignano, uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere lo stabile

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