IPER Festival 2026 Roma | arte e cultura nelle periferie della città

A Roma si avvicina il Festival delle Periferie 2026, un evento dedicato a promuovere arte e cultura nelle zone periferiche della città. L’iniziativa si propone di coinvolgere le comunità locali attraverso attività artistiche e culturali, puntando a valorizzare i quartieri meno centrali. L’evento rappresenta un momento di confronto e partecipazione per le aree urbane che si trovano ai margini della capitale.

L’IPER- Festival delle Periferie 2026 arriva a Roma come uno degli appuntamenti culturali più significativi dedicati ai territori urbani fuori dal centro della Capitale. L’evento mette al centro le varie periferie di Roma, raccontandone l’identità e valorizzandone il potenziale come spazi ricchi di storie, culture e nuove opportunità. Il più importante festival sulle periferie romane si svolge nei vari quartieri e spazi culturali, dall’ 8 al 31 maggio 2026. Attraverso un programma ricco di arte, musica, cinema e incontri, il festival coinvolge spazi urbani poco conosciuti, trasformandoli in luoghi di creatività e partecipazione attiva. Un’occasione unica per scoprire una Roma diversa, viva e in continuo cambiamento.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - IPER Festival 2026 Roma: arte e cultura nelle periferie della città Notizie correlate Iper – Festival delle Periferie dall’8 al 31 maggio a RomaIPER – FESTIVAL DELLE PERIFERIE V EDIZIONE SUPER LIEUX [SUPER LUOGHI] Periferie: storie e geografie Roma, sedi varie 8 – 31 maggio 2026 Torna dall’8... Leggi anche: Roma: Celli, periferie cuore vivo citta’, restituire dignita’ e qualita’ della vita ai cittadini Altri aggiornamenti Temi più discussi: IPER FESTIVAL DELLE PERIFERIE 2026; Maggio 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 31 maggio 2026; Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma | 24-25-26 aprile - 1-2-3 maggio 2026; Titanomachia di Monica Pirone. Iper – Festival delle Periferie dall’8 al 31 maggio a RomaIPER - FESTIVAL DELLE PERIFERIE V EDIZIONE SUPER LIEUX Periferie: storie e geografie Roma, sedi varie 8 – 31 maggio 2026 Torna dall’8 al 31 maggio ... romadailynews.it Titanomachia di Monica PironeIl 13 maggio alle ore 17.30 inaugura Titanomachia, personale di Monica Pirone, a cura di Giorgio de Finis. La mostra fa parte di un ciclo di eventi dell’IPER Festival delle Periferie 2026, promosso da ... romatoday.it Festival del Gaming, della Creatività Digitale e della Cultura Pop - facebook.com facebook Quartu, via al festival della letteratura del Mediterraneo x.com