A Roma, i taxi sono stati messi in servizio durante i riposi dei conducenti per far fronte all'aumento del turismo previsto nel 2026. La decisione, presa dal Campidoglio senza consultare direttamente i tassisti, ha sollevato proteste da parte dei sindacati, che denunciano un intervento dall'alto. La modifica ai turni di lavoro, che ora durano dieci ore, ha suscitato preoccupazioni tra le famiglie dei tassisti.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi turni da dieci ore le famiglie dei tassisti?. Perché i sindacati denunciano una decisione calata dall'alto dal Campidoglio?. Chi sono i soggetti che causano la concorrenza sleale ai tassisti?. Cosa accadrà martedì 5 maggio in piazza Bocca della Verità?.? In Breve Turni prolungati fino a 10 ore nei weekend tra il 29 agosto e il 2 novembre.. Manifestazione sindacale programmata per martedì 5 maggio da piazza Bocca della Verità.. Sindacati Usb, Fast Confsal Taxi e Uritaxi contestano il metodo del Campidoglio.. Denunce su concorrenza sleale di auto nere, servizi NCC e Uber a Roma.. Dal 1° maggio al 27 luglio, il Comune di Roma impone ai tassisti di rientrare in servizio durante i periodi di riposo per gestire l’afflusso turistico del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: taxi in servizio nei riposi per gestire il turismo 2026

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Temi più discussi: Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma; Fiumicino, al via il bando straordinario per 34 licenze di taxi stagionali: potenziato il servizio nei mesi estivi; Taxi a Roma: scontro tra Comune e sindacati sui nuovi turni; Roma e i taxi tra ritardi e innovazione.

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