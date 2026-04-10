Nasce ‘Riccione in taxi’ | app sostenibilità e servizi smart per il turismo

È stato presentato un nuovo servizio di mobilità dedicato al turismo, che include un’app chiamata “Riccione in taxi”. Il progetto punta a rendere più facile e sostenibile l’accesso alla città, offrendo servizi smart e di qualità. La piattaforma digitale permette di prenotare corse e migliorare l’esperienza dei visitatori, contribuendo a rafforzare l’immagine della località come meta moderna e attenta alle esigenze dei turisti.

Una città sempre più raggiungibile, sostenibile ed efficiente, con servizi turistici di qualità e un brand capace di distinguersi con forza sul mercato. Riccione compie un ulteriore passo in avanti nel percorso di promozione dei servizi turistici e di mobilità, puntando a diventare una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Parma sale a bordo del "Riccione Music City": nuovo treno tra turismo e sostenibilitàParma rafforza i collegamenti ferroviari con la Riviera romagnola grazie al nuovo treno Riccione Music City, presentato alla stazione di Bologna e in... Turismo slow, sport e sostenibilità: al Civiform nasce il corso per i professionisti del tempo liberoTurismo non solo come intrattenimento, ma come esperienza autentica, sostenibile e legata al territorio.