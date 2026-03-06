Servizio taxi in laguna con i documenti scaduti | sequestrato il motoscafo

I carabinieri del nucleo nautico hanno sequestrato un motoscafo impiegato come taxi a Burano poiché privo del certificato di navigabilità. Durante i controlli, sono state denunciate due persone, l’armatore e il comandante dell’imbarcazione. Il motoscafo, ritenuto non idoneo alla navigazione, resterà in deposito in attesa di ulteriori verifiche.

Servizio taxi a Burano con un'imbarcazione priva del certificato di navigabilità. Due persone sono state denunciate, armatore e comandante e il motoscafo, sequestrato, resterà in deposito come disposto dai carabinieri del nucleo natanti autori dei controlli. Nei giorni scorsi i militari sono tornati a fare controlli sulla regolarità della circolazione acquea e sulla conformità delle barche rispetto alla sicurezza, quando si sono imbattuti nel motoscafo di una ditta che svolge il servizio di trasporto passeggeri privato. I militari hanno accertato che i documenti della barca non andavano bene: la certificazione di navigabilità era scaduta e non era stata rinnovata entro i termini previsti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Indagine del Comune sui taxi, servizio considerato con tariffe alte e per turistiIntervistati 1200 cittadini, il 59,5% non ha utilizzato taxi a Firenze nei 4 mesi precedenti, il 25,4% in casi eccezionali.