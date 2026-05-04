Due uomini di 44 e 56 anni sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma all’interno di un ufficio postale nella zona di San Basilio. I militari li hanno trovati in possesso di un bancomat rubato a un’87enne, e sono stati subito arrestati. L’episodio è avvenuto in un quartiere della capitale, senza ulteriori dettagli sulla dinamica del furto.

Due uomini, di 44 e 56 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo essere stati sorpresi all’interno di un ufficio postale situato nella zona di San Basilio. I due erano intenti a utilizzare un bancomat rubato a una donna di 87 anni. Entrambi gli arrestati risultano già noti alle forze dell’ordine e sono accusati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Arresto in flagranza di reato. Nel primo pomeriggio di ieri, i militari, mentre transitavano in via Montecassiano, hanno notato i due uomini mentre si preparavano a utilizzare una carta bancomat presso lo sportello bancomat dell’ufficio postale.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sorpresi all’ufficio postale con bancomat rubato a 87enne, due arresti a San Basilio

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