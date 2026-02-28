A Roma, nelle zone di Talenti, Tufello e San Basilio, sono stati effettuati controlli che hanno portato all’arresto di sette persone e a due denunce a piede libero. Inoltre, undici individui sono stati segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine per verificare la presenza di attività illegali.

Controlli dei carabinieri a Roma: sette arresti e denunce per furti e spaccio di droga. Sette persone sono state arrestate, mentre due sono state denunciate a piede libero e undici sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia Roma Montesacro nei quartieri romani di Talenti, Tufello e San Basilio. Complessivamente, durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 79 grammi di cocaina e crack, oltre a 21 grammi di hashish e 775 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. In via Corinaldo, i carabinieri hanno arrestato una 54enne romana, trovata in possesso di 12 dosi di cocaina, 2 dosi di crack e 14 dosi di hashish. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Talenti, Tufello e San Basilio, 7 arresti e due denunce

Roma: controlli a Tor Sapienza e San Basilio, otto arresti e due denunceOtto persone sono state arrestate e due sono state denunciate alla Procura della Repubblica durante i controlli del territorio effettuati dai...

Maxi-controlli tra Nuovo Salario, Tufello, San Lorenzo e Termini: raffica di arresti e denunce a RomaRoma, 12 febbraio 2026 – I carabinieri della Compagnia Montesacro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri...

Aggiornamenti e notizie su San Basilio.

Argomenti discussi: CONTIENE FOTO# FIDENE - MAXI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI. 8 ARRESTI, 3 DENUNCE E OLTRE 100 PERSONE IDENTIFICATE.

Roma: controlli a Fidene, otto persone arrestate e tre denunciateControlli straordinari a Fidene: otto arresti e diverse denunce nel contrasto alla criminalità. romadailynews.it

Roma, raffica di arresti nel III Municipio: maxi controlli dei carabinieriRoma, raffica di arresti nel III Municipio: maxi controlli dei carabinieri. Tutti i dettagli su quanto accaduto ... meridiananotizie.it