Un incidente tra un'auto e due moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Nettuno, in località Padiglione, sul litorale sud di Roma. Nell’impatto è deceduto un uomo di 46 anni, mentre il suo figlio è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Nettuno, precisamente in località Padiglione, situata sul litorale sud di Roma. Nel corso di un violento impatto sono state coinvolte un’automobile e due motociclette. Secondo una prima ricostruzione, attualmente oggetto di indagine da parte degli investigatori, una moto Honda, guidata da un uomo di 46 anni residente ad Anzio, e una moto Aprilia, condotta dal figlio 17enne, si sarebbero scontrate con un’auto proveniente dalla strada principale, la quale stava svoltando a sinistra per immettersi in via Taormina. Dettagli dell’incidente e conseguenze. L’impatto è stato particolarmente violento, causando la morte immediata del 46enne.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: scontro tra auto e due moto a Nettuno, morto 46enne, grave il figlio

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