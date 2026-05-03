Incidente Nettuno scontro tra due moto e un' auto | morto un uomo Grave il figlio

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio alla periferia di Nettuno, nella provincia di Roma. Due motociclette e un'auto sono rimaste coinvolte nello scontro, con un uomo che ha perso la vita e suo figlio rimasto gravemente ferito. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo la vittima non è riuscita a essere salvata.

Un incidente mortale è avvenuto nulla provincia di Roma. Un uomo ha perso la vita e suo figlio è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri, 2 maggio, alla periferia di Nettuno. Lo scontro, che ha coinvolto due moto e un'autovettura, si è consumato lungo via della Campana.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Il discorso fatto dal campione nel 2012, accettando l'onorificenza del comune di Bologna: il Nettuno d'Oro. All'epoca era reduce dalla vittoria alle Paralimpiadi di Londra, un grande successo dopo l'amputazione degl arti inferiori nel 2001. #alexzanardi x.com