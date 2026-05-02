Tragico incidente a Nettuno scontro tra un’auto e due moto | morto un uomo grave il figlio

Nel pomeriggio di maggio, lungo via della Campana, alla periferia di Nettuno, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e due motociclette. L’incidente ha causato la morte di un uomo e il ferimento grave del suo figlio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pomeriggio di maggio si è trasformato in tragedia lungo via della Campana, alla periferia di Nettuno, dove un violento incidente stradale ha coinvolto un’auto e due motociclette. Nel sinistro, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio 2026, un uomo ha perso la vita, mentre il figlio è rimasto gravemente ferito. Lo schianto dopo la rotonda di Piscina Cardillo. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio stavano viaggiando su due moto distinte, procedendo affiancati: una Honda 1000 e una Aprilia 125. Dopo aver superato la rotonda di Piscina Cardillo, i due motociclisti si sarebbero trovati davanti un’autovettura impegnata in una manovra di svolta verso via Taormina.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente a Nettuno, scontro tra un’auto e due moto: morto un uomo, grave il figlio Notizie correlate Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomoIncidente mortale a Nettuno dove un uomo di 70 anni ha perso la vita nello scontro tra due vetture. Leggi anche: Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anni