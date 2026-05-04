All’alba si è verificato un incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni si era fermato per aiutare un automobilista in difficoltà e, mentre era sul ciglio della strada, è stato travolto e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La Polizia sta raccogliendo testimonianze per chiarire l’accaduto.

Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, precisamente all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un automobilista coinvolto in un incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state immediatamente trasportate in ospedale in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un primo veicolo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo. Il momento dell’incidente mortale. Poco dopo il primo incidente, due automobilisti di passaggio hanno deciso di fermarsi, accostando le loro vetture, e sono scesi per prestare soccorso.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: scende per assistere un automobilista sul Gra e viene travolto, morto 35enne

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