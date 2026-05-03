Roma scende per aiutare automobilista e viene travolto | morto 35enne

Un uomo di 35 anni è deceduto dopo aver sceso dalla propria auto per aiutare un automobilista in difficoltà. Mentre si trovava sul ciglio della strada, è stato investito da un’altra vettura che transitava nel tratto. L’incidente si è verificato in una zona di Roma e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Ha accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. E' successo alle 5.15 sul Grande raccordo anulare, all'altezza del km 40, all'uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, tuttora al vaglio, la vittima, 35 anni, avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un'altra auto sopraggiunta nel frattempo. Fatale l'impatto. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto, impegnati nei rilievi, gli agenti della Polizia stradale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne Notizie correlate Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne, altri 3 feritiTragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Roma: si ferma per soccorrere automobilista, 35enne travolto e ucciso sul Grande raccordo anulareRoma, 3 maggio 2026 - Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biscotti solidali per la ricerca: Telethon scende in piazza per le mamme che lottano contro le malattie rare; Ubriaco sul treno, scende alla stazione sbagliata e ruba un’auto per tornare a casa: arrestato; Premio di Poesia Cerino: la XXII edizione nel segno del ricordo di Ermanno Corsi; Ciclista viene sorpassato da un'auto: il conducente scende e lo massacra di botte. Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne, altri 3 feritiEra sceso per aiutare un automobilista in difficoltà ed è stato travolto da un'auto. Tragedia all'alba sul Grande raccordo anulare ... msn.com Roma, scende per aiutare automobilista e viene travolto: morto 35enne(Adnkronos) – Ha accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un’altra macchina. cremonaoggi.it Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui. #ANSA - facebook.com facebook Vannacci convoca a giugno a Roma la prima assemblea dei “futuristi” e prova a placare fronde interne x.com