Roma blitz del Primo Maggio | 1.400 sanzioni tra centro e litorale

Durante il primo maggio a Roma sono state emesse circa 1.400 sanzioni tra il centro e il litorale. Sono stati sequestrati diversi alimenti considerati pericolosi all’interno di alcuni locali della città. Inoltre, dieci conducenti sono stati privati della patente per infrazioni al codice della strada. Le operazioni delle forze dell’ordine hanno interessato diversi punti della capitale e delle zone limitrofe.

? Cosa scoprirai Quali alimenti pericolosi sono stati sequestrati nei locali della capitale?. Chi sono i dieci conducenti che hanno perso la patente?. Come hanno operato le unità speciali per fermare i parcheggiatori?. Dove sono stati rintracciati i migliaia di articoli venduti illegalmente?.? In Breve Oltre 1.000 sanzioni stradali e 10 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.. X Gruppo Mare e Unità SPE fermano 10 parcheggiatori abusivi sul litorale.. A Ostia sequestrati 4.000 articoli e nell'area San Giovanni 3.200 prodotti illegali.. Trastevere e Centro Storico coinvolgono ulteriori 3.000 articoli confiscati per vendita abusiva.. Oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, blitz del Primo Maggio: 1.400 sanzioni tra centro e litorale Notizie correlate Leggi anche: Auto di lusso, sale scommesse e immobili: blitz contro il narcotraffico tra Roma e il litorale Leggi anche: Primo Maggio: a Roma l’edizione 2026 tra diritti del lavoro e la storica reunion dei Litfiba Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio 2026 Roma: tutto sul Concerto a Piazza San Giovanni e dove fare la spesa (lista dei supermercati aperti); Solo le lotte possono cambiare il futuro: assemblea al Primo Maggio Figli della stessa Rabbia di Roma; Forte prenestino, 40 anni sotterranei; Meteo a Roma: le previsioni del tempo per il ponte del Primo Maggio. Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci saràDa Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco tutti gli artisti del Concertone di Roma 2026 e come vederlo in diretta. ilfattoquotidiano.it Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: tutti gli artisti che canteranno sul palcoConcerto Primo Maggio 2026: scopri tutti i cantanti in scaletta, la lineup completa e cosa aspettarsi dal Concertone di Roma in Piazza San Giovanni. blitzquotidiano.it Rallentamenti e code sulla A2 tra Eboli e Salerno Centro. Cinque chilometri di incolonnamenti a San Mango Piemonte per il controesodo del Primo Maggio - facebook.com facebook Un Primo Maggio per il lavoro dignitoso. Ecco cosa pensano le artiste e gli artisti al concerto del Primo Maggio sulle generazioni future. “Il futuro si costruisce INSIEME”. Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intellig x.com